Ein Jahr unterwegs mit den Reportern des Hamburger Abendblattes

Was erleben Reporterinnen und Reporter in einer Großstadt? Wie nah kommen sie den Menschen, über die sie berichten, wonach entscheiden sie, über was geschrieben wird und über was nicht? Darum geht es in einer Film-Dokumentation, die zum 75. Geburtstag des Hamburger Abendblatts erscheint, und die am 14. Oktober in die Kinos kommt. Für „Die große Hamburg-Story. Ein Jahr unterwegs mit den Reportern des Hamburger Abendblatts“ hat Regisseur Krischan Diekmeier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Redaktion begleitet.

Fotograf Marcelo Hernandez filmte er bei dem (verzweifelten) Versuch, gute Bilder von König Charles III. bei seinem Hamburg-Besuch zu machen, mit den HSV-Reportern Stefan Walter und Hendrik Jacobs war er dabei, als der Hamburger SV versuchte, wieder in die Bundesliga aufzusteigen. An der Seite von Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher geht der Film auf die Spuren der Hamburger Rechtsmediziner, die Kulturredakteure Maike Schiller, Joachim Mischke und Tino Lange werden ins Thalia Theater, die Elbphilharmonie und auf die Reeperbahn begleitet. Herausgekommen sind dabei einmalige Einblicke in das Leben von Reportern, aber auch hinter die Kulissen Hamburgs.

Diekmeier war nicht nur mit den Reporterinnen und Reportern unterwegs, er filmte auch in der Redaktion des Hamburger Abendblatts, war bei Konferenzen und der Suche nach neuen Themen dabei, und in Momenten, in denen es knapp wurde, wenn der nächste Redaktionsschluss nahte oder eine Geschichte sich nicht so entwickelte, wie es die Reporter gedacht hatten. Er zeigt, wie die Zeitung Zehntausende Menschen in Not in Hamburg hilft und wie die Podcasts entstehen, bei denen auch mal ein Superstar wie Jon Bon Jovi oder Moderator Markus Lanz vorbeigucken.

Ein Höhepunkt des Films spielt außerhalb Hamburgs, hat aber mit einem Hamburger zu tun. Ein Kamerateam begleitete Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider bei einem Besuch von Olaf Scholz im Bundeskanzleramt, in dem man fast zwei Stunden lang filmen durfte – und anderem im Büro des Kanzlers.

Natürlich beschäftigt sich „Die große Hamburg-Story“ auch mit der Frage, was passiert, wenn immer weniger Reporterinnen und Reporter über eine Stadt berichten, wenn die Auflagen der gedruckten Zeitungen plötzlich schwinden und was es bedeutet, dass der Journalismus der Zukunft vor allem digital sein wird. In Interviews kommen Reporter aus allen Bereichen des Hamburger Abendblatts zu Wort, OMR-Chef Philipp Westermeyer befragt Lars Haider. Alle sprechen darüber, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen – und damit die des Lokaljournalismus. Lokalreporterin Genevieve Wood sagt dazu: „Ich kann mir keinen schöneren Job vorstellen.“ Was nach diesem Film hoffentlich vielen Menschen so geht.

Zeitraum 14. - 27. Oktober 2023 Ort CinemaxX Kino Wandsbek, Dammtor, Holi Hoheluft, Harburg und Kiel Tickets erhältlich www.cinemaxx.de

040/80 80 69 69

vor Ort an den Kinokassen

Tickets kaufen

Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter www.funkemedien.de/de/Datenschutzinformation/ oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333.

Datenschutzanfragen richten Sie bitte an die

FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co. KGaA, Konzerndatenschutz, Friedrichstraße 34-38, 45128 Essen

oder an datenschutz@funkemedien.de