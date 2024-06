Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten 15 % Rabatt auf die Sonderfahrt „Alsterschippern – feinste Weine & Hamburger Geschichten“ der Alster-Touristik.

Erleben Sie eine genussvolle und anregende Alsterdampferfahrt durch das Hamburg von gestern und heute. Die Fahrt bietet Ihnen die gelungene Kombination aus Weinverkostung und bester Unter-haltung. Tauchen Sie ein in die Welt der erlesenen Weine. Herr Tho-mas Han, Weinberater des Weingutes Pieroth, stellt Ihnen während der ca. 2-stündigen Alsterdampferfahrt ausgewählte Sekt-, Weiß- und Roséweine des Hauses vor. Begleitend erzählt Ihnen Frau Antje Hamburger Geschichten und Geschichte. In ihrer unnachahmlichen Erzählweise - leidenschaftlich, humorvoll und mitreißend - taucht sie ein in das Hamburg vergangener Zeiten. Lassen Sie sich mitneh-men zu Hamburgs Dichtern und Komponisten, Kaufleuten, Reedern und Kapitänen – zum Handel und Treiben, zu Kunst und Kultur.