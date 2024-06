Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten mit ihrer TreueKarte bis zu 10 % Rabatt auf alle Kurztrips und Mini-Kreuzfahrten von regiomaris.

Nutzen Sie die Gelegenheit und unternehmen Sie einen Kurztrip auf eine Nordseeinsel oder nach Skandinavien. Bei allen Angeboten ist die An- und Abreise per Bahn und Schiff bereits enthalten.

Kurztrips an die Nordsee

Beim Inselhopping besuchen Sie mit Sylt, Amrum und Föhr gleich drei Nordfriesische Inseln mit Ihrem Fahrrad. Anreise 22.09. ab 674,10 € p.P./DZ (6 Ü/F).

Helgoland erreichen Sie entweder per Katamaran oder nach der Bahnfahrt von Cuxhaven per Seebäderschiff oder Propellerflugzeug. Anreise z.B. 22.07., 12.08., 15.09., 22.09., 29.09., 6.10. ab 404,10 € p.P./DZ (4 Ü/F; Katamaran und Flugzeug mit Aufpreis).

Sylt entdecken Sie per Inselbus und verbringen 4 Nächte in Wenningstedt. Anreise z.B. 08.09., 15.09., 24.09., 28.09. ab 476,10 € p.P./DZ und 06.10., 13.10., 20.10. ab 422,10 € p.P./DZ.

Hamburgs Insel Neuwerk lernen Sie bei einer Inselführung kennen. Anreise z.B. 28.07., 11.08., 15.08., 13.10. für 341,10 € p.P./DZ (3 Ü/F).

Auf Pellworm ist neben Leihfahrrädern auch eine Exkursion mit einem Nationalparkbetreuer inklusive. Anreise z.B. 21.07., 28.07., 28.08., 25.08., 15.09., 22.09. ab 386,10 € p.P. (4 Ü/F).

Oder wie wäre es mit einem Kurztrip zur Hallig Langeneß? Neben 2 Übernachtungen sind auch ein Museumsbesuch und eine Exkursion enthalten. Anreise z.B. 4.08., 15.08., 27.08., 1.09., 3.09., 15.09. oder 22.09. ab 224,10 € p.P./DZ.



Schifffahrten über die Ostsee

Mit Kopenhagen und Malmö erreichen Sie mit Bahn und Schiff zwei gegensätzliche Städte. Anreise Do.-Sa. ab 314,10 € p.P./DZ (2 Ü/F, 1 Abendbuffet).

Auf dem Städtetrip nach Helsinki übernachten Sie dreimal an Bord und zweimal in Finnlands Hauptstadt. Anreise täglich ab 1.09. ab 431,10 € p.P./DZ.

Nach der Fährüberfahrt ins Baltikum steuern Sie von Klaipeda aus Vilnius an und erkunden die litauische Hauptstadt bei einer Stadtrundfahrt. Anreise Mo., Di., Do., Fr., Sa. ab 1.09. ab 476,10 € (6 Ü/F, 1 Abendbuffet.

Im Rahmen einer Rundreise entdecken Sie Norwegen. Neben der Fahrt mit der Bergenbahn ab Oslo ist eine Schifffahrt entlang der Fjorde von Bergen nach Stavanger enthalten. Anreise So. oder Mo. ab 809,10 € p.P./DZ (4 Ü, 3 F).

Inhaber eines Deutschland-Tickets erhalten Ermäßigungen. Bei fast allen Zielen sind weitere Hotelübernachtungen zubuchbar.