Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten beim Kauf einer Heide-Golf-Card 20 € Rabatt. Das Angebot gilt bis zum 30. Juni.

Jede Runde auf einem anderen Platz: Mit der Heide-Golf-Card können Freunde abwechslungsreicher Golfausflüge und Gäste der Region die schönsten Plätze der Lüneburger Heide und Umgebung zu besonders günstigen Konditionen spielen. Die Vorteilskarte er-möglicht das Spiel auf vier von acht Anlagen der Region. Erstmals ist in diesem Jahr der Golf-Club Escheburg dabei. Die Heide-Golf-Card kann auch digital in einer App genutzt werden. Dafür muss lediglich die App „Greenfee“ aufs Smartphone geladen werden – und los geht’s! Als Abonnentin oder Abonnent des Hamburger Abendblattes profitieren Sie doppelt. Neben dem ohnehin günstigen Preis für vier Greenfees kommen Sie beim Kauf der Heide-Golf-Card zusätzlich in den Genuss eines exklusiven TreueRabatts und erhalten 20 € Nachlass auf den Normalpreis von 139 €. Pro Runde zahlen Sie also weniger als 30 € Greenfee.