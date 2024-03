Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten 15 % Rabatt auf die Kanalfahrt der Alster­-Touristik.

Gehen Sie jetzt im Frühling auf Entdeckungsreise durch die verschlungenen Alster­-Kanäle unserer Stadt. Solch einen Blick auf die Stadt haben Sie nur von der Wasserseite. Die Alster­-Touristik bietet zwei Routen an, aus denen Sie frei wählen können: Die eine führt in den Stadtparksee, die andere den Alsterlauf hinauf bis nach Alsterdorf. Bei den Abfahrtszeiten finden Sie die jeweilige Route angezeigt. Beide Touren dauern ca. zwei Stunden Und wenn die Sonne über Hamburg strahlt, ist es noch mal so schön!Sobald die Alsterdampfer wieder losschippern, weiß man, jetzt kommt der Frühling! Wenn Sie Lust haben, die unterschiedlichsten Gesichter der Stadt zu entdecken, ganz entspannt, dann machen Sie eine Alster­-Kanalfahrt durch das erblühende Hamburg. Die Dampfer bringen Sie durch die verschlungenen Kanäle in die spannendsten und schönsten Ecken, die Sie nur von der Wasserseite aus sehen können. Sie kommen an urigen Kleingärten vorbei, gleiten an urwüchsigen Uferpartien entlang und erleben die Idylle der alsternahen Wohngebiete. Es erwartet Sie ein Kontrastprogramm, dass Sie durch die noblen Vororte der Hansestadt lotst und Ihnen Ausblicke auf die gepflegten Villen, versteckten Parkanlagen und luxuriösen Lofts bietet. Diese unbekannte Seite der Stadt entdecken Sie wirklich nur über den Wasserweg – immer begleitet von Schwänen, Enten und Möwen. Die weiße Flotte schippert bereits länger, als Sie denken. Schon vor Jahrhunderten nahmen Lastkähne auf der Alster gelegentlich Passagiere mit. Ab ca. 1500 unternahmen die Hanseaten zudem in schon beachtlicher Anzahl auf der Alster Lustfahrten mit Musik und benutzten dafür sogenannte Alsterschüten, mit Tisch und Bänken ausgestattete schwere Ruderboote aus Eichenholz. Erst 1860 gründete sich ein Verkehrsverbund mit abgestimmtem Fahrplan und einheitlichen Tarifen. Heute besteht die Flotte längst aus modernen Schiffen, und sie gehören zu Hamburg wie der Michel und der Hafen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Entdeckungsreise durch Hamburgs Kanäle!