Familie Münch baut seit mehr als 40 Jahren Bio­-Obst im Alten Land an der Elbe an. Der Pionierbetrieb ist gewachsen und produziert viel Neues im Einklang mit der Natur – selbstverständlich ohne Zusatz­ und Konservierungsstoffe, aus ausgewählten Bio­Früchten. Neben knackigen Tafeläpfeln ist die Familie immer neuen Köstlichkeiten auf der Spur. Sie verarbeiten sie zu den beliebten Bio­-Seccos, Obstbränden, Apfelchips und zum Apfelsaft. Im feinen Osterpaket bekommen Sie drei Bio­Seccos, herrlich prickelnd in perfektem Süße­Säure­Verhältnis. Der Apfel­-Secco (5,5 % vol.) ist mit seinem leckeren Apfelaroma eine fruchtige Alternative zu einem herkömmlichen Sekt. Zusätzlich sind im Osterpaket zwei alkoholfreie Bio­-Seccos, damit die ganze Familie Spaß haben kann. Der Apfel­-Secco alkoholfrei ist spritzig und fruchtig, während der alkoholfreie Apfel­-Kirsch­-Secco die Süße des Apfels mit der erfrischenden Spritzigkeit der Sauerkirsche vereint. Zum Grillabend, als Aperitif oder Sektempfang, zum Entspannen im Garten, am Strand oder auf der Terrasse – die Bio­Seccos schmecken überall, natürlich auch zum Osterfest. Das ist O(b)stern in seiner spritzigsten Form!