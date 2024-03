Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten zwei Eintrittstickets zum Preis von einem für die Koppelmesse Frühling 2024 im Künstlerhaus Koppel 66.

Am 22. März scheint hoffentlich die Sonne durch die großen Glasfenster der Koppel 66 und lässt drei Tage lang die Koppelmesse Frühling 2024 im allerbesten Licht erscheinen. Denn das Gebäude wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Machen Sie sich ein kunstfeines Wochenende und schlendern Sie durch die vielen Angebote an Mode, Schmuck, Hüten, Kosmetik, Taschen, Schuhen, Malerei, Fotografie sowie Schönem und Nützlichem aus Keramik, Papier, Textilien und Holz. Vor 50 Jahren wurde die Idee zum Künstlerhaus geboren, die schließlich 1981 Realität wurde. Zu den heute 14 ständigen Künstlerinnen und Künstlern und Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern gesellen sich auf der Messe rund 50 handverlesene Ausstellerinnen und Aussteller, da gibt es viel zu bestaunen und zu erwerben. Vielleicht ist ein besonderes Geschenk zu Ostern dabei! Am Samstag findet ab 12 Uhr die beliebte Kunst­-Design­-Tombola statt, bei der Sie mit etwas Glück ein erlesenes Unikat gewinnen können. Am Sonntag lässt Singer­-Songwriter Son of Polvo ab 14.30 Uhr die Frühlingsmesse mit seiner poetischen Folkmusik ausklingen. Und zwischendurch können Sie sich immer wieder im gemütlichen Café Koppel bei köstlichen veganen und vegetarischen Speisen stärken.