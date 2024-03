Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten 15 % Rabatt auf das Konzert am 7. April 2024 im Großen Saal der Laeiszhalle.

Die Symphoniker Hamburg präsentieren im Rahmen des 8. Symphoniekonzerts eine musikalische Reise über den Nordatlantik und setzen dabei mehrfach Amerika in Szene: beginnend mit einem 2021 uraufgeführten Stück von James Lee III, das auch Szenen aus einer Zeit vor der europäischen Kolonisierung imaginiert. Samuel Barbers Violinkonzert hingegen entstand ab Sommer 1939 in der Schweiz, bevor der amerikanische Komponist mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in die USA zurückkehrte und dort den virtuosen dritten Satz als brillantes Perpetuum mobile verfasste. Auch Rachmaninows 3. Sinfonie wurde größtenteils in der Schweiz geschrieben, fand jedoch ebenfalls den Weg in die USA, wo sie 1936 uraufgeführt wurde. In dieser, seiner letzten Symphonie treffen romantische Schwärmerei und neoklassizistische Formen auf überraschend moderne Harmonik. Erleben Sie eine klanglich vielfarbige Reise zwischen Erwartung und Errettung mit Simone Lamsma an der Violine und den Symphonikern Hamburg unter der Leitung des Amerikaners Jonathon Heyward!