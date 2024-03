Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten mit ihrer TreueKarte eine Gratisnacht an den genannten Terminen oder bis zu 10 % Rabatt auf die vorgestell-ten Kurztrips und Mini-Kreuzfahrten.

Mit dem Frühjahr beginnt die schönste Zeit zum Reisen – die perfekte Gelegenheit, um sich etwas frischen Seewind um die Nase wehen zu lassen. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und unternehmen Sie einen Kurztrip auf eine Nordseeinsel oder nach Skandinavien. Bei allen Angeboten ist die An­ und Abreise per Bahn und Schiff bereits enthalten.

Kurztrips an die Nordsee

Das Hotel „Zur Post“ empfängt Sie in Utersum auf Föhr für 4 Übernachtungen. Auf der grünen Insel ist ein Museumsbesuch frei. Anreise am 7.4. mit Gratisnacht, 14.4., 21.4. oder 22.9. ab 359,10 € p. P./DZ.

Auf Pellworm übernachten Sie im Hotel „Landhaus Leuchtfeuer“. Neben Leihfahrrädern ist eine Exkursion mit einem Nationalparkbetreuer inklusive. Anreise 14.04. mit Gratisnacht, 21.4., 9.6., 23.6., 9.9., 23.9. ab 386,10 € p. P./DZ (4 Ü/F).

Per Katamaran geht es am 7.4. oder 22.9. nach Helgoland ins Hotel „Zum Hamburger“. Im April erwartet Sie neben einer Gratisnacht (4+1 Ü/F) das „Helgoländer Erlebnispaket“ für 499 € p. P./ DZ.

Oder wie wäre es mit einem Kurztrip zur Hallig Langeneß? Neben 2 Übernachtungen sind auch ein Museumsbesuch, eine Rundfahrt und eine Exkursion mit einem Nationalparkbetreuer enthalten. Anreise 14.4., 9.6., 16.6., 8.9. ab 224,10 € p. P./DZ.

Schifffahrten über die Ostsee

Auf dem Städtetrip nach Helsinki übernachten Sie dreimal an Bord und zweimal in Finnlands Hauptstadt. Anreise täglich bis 11.6. ab 431,10 € p. P./DZ. Mit Kopenhagen und Malmö erreichen Sie mit Bahn und Schiff zwei gegensätzliche Städte. Anreise Do.–Sa. ab 314,10 € p. P./DZ (2 Ü/F, 1 Abendbuffet). Im Rahmen einer Rundreise entdecken Sie Norwegen. Neben der Fahrt mit der Bergenbahn ab Oslo ist eine Schifffahrt entlang der Fjorde von Bergen nach Stavanger enthalten. Anreise So. oder Mo. ab 809,10 € p. P./DZ (4 Ü, 3 F).

Inhaber eines Deutschland­Tickets erhalten zusätzliche Ermäßigungen. Bei Bahnstreiks kann kostenlos umgebucht werden.