Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten das Medaillen-Set mit Hamburger Originalen für 199 € statt 269 €.

Wer sich ein schönes Stück Hamburg sichern möchte, wird mit diesem Medaillen-Set große Freude haben. Die Stadt Hamburg hat so viele beeindruckende Bauwerke zu bieten, da fällt es schwer, die schönsten und typischsten zu benennen. In Zusammenarbeit mit der Prägeanstalt Hamburgische Münze haben wir ein 3er-Set zusammengestellt, das Hamburger Originale zeigt, die einmalig sind: die Köhlbrandbrücke, der Michel und das Hamburger Rathaus. Die Medaillen sind aus 999er-Feinsilber, wiegen je 20 Gramm und haben einen Durchmesser von 40 mm. In Spiegelglanzqualität sind sie eine wertvolle Erinnerung an unsere Stadt. Es wurden nur jeweils 200 Exemplare geprägt, die als Set verkauft werden.