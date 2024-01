Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten 50 % Rabatt auf den Kartennettopreis für die Vorstellungen am 5./6./ 7. und 10. März 2024.

Aaron Crow ist der erste europäische Künstler, der jemals sowohl am Broadway als auch im Sydney Opera House aufgetreten ist. Seine neue Show „Fearless“ ist eine ausgesprochen interaktive Familienshow, in der die Zuschauer und Zuschauerinnen zu den eigentlichen Stars des Abends avancieren. Es ist ein zugleich inspiriertes und inspirierendes Spektakel, das Spannung und Magie mit einer großen Portion Charme verbindet. „Fearless“ – eine einzigartige Erfahrung mit atemberaubenden Stunts und geheimnisvoller Magie. Halten Sie den Atem an, wenn Sie Pfeil und Bogen in einer anderen Dimension kennenlernen! Ein magisches Geschenk zum Valentinstag, das Sie garantiert nicht so schnell vergessen werden!